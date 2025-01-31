Міноборони наполягає, що з 1 лютого керувати АОЗ буде Жумаділов, а не Безрукова

Міністерство оборони повідомило, що з 1 лютого тимчасовим в.о. "Агенції оборонних закупівель" буде Арсен Жумаділов – керівник іншого закупівельника, "Державного оператора тилу". Він виконуватиме функції до затвердження нового директорка, повідомили в міністерстві.

Там наполягають, що контракт Марини Безрукової з АОЗ закінчується 31 січня. Хоча раніше наглядова рада уклала з нею додатковий договір, відповідно до якого вона з 1 лютого буде директоркою.

"Сьогодні завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель. Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, і вона припиняє виконання обов’язків голови АОЗ. З 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку", – сказали в МО.

Рішення замінити керівника АОЗ в міністерстві пояснили "необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами".

"Серед ключових причин зміни керівника АОЗ – невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання. Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів", – сказали в МО.

Там пояснили, що 11 жовтня уряд погодив кандидатури членів наглядової ради агенції, до якої від держави увійшли два представники. Призначення перших трьох членів наглядової ради (цього достатньо для правомочності) відбулося 25 жовтня наказом міністра оборони, але для повноцінного старту роботи члени НР мали укласти контракти з АОЗ.

В міністерстві стверджують, що АОЗ не змогла належно оформити правовідносини з усіма членами НР, через що виникла затримка в роботі. Перше установче засідання відбулося лише 17 грудня.

20 січня один з незалежних членів НР повідомив про вихід зі складу рад – за версією міністерства, через відсутність належної комунікації з боку АОЗ щодо погодження деталей контракту. Таким чином склад НР зменшився до чотирьох і перестав відповідати вимозі закону про те, що більшість членів повинні бути незалежними.

20 січня голова наглядової ради надіслав міністерству оборони лист про засідання, на якому планували продовжити контракт з Мариною Безруковою. Міністерство каже, що не давало свого погодження. 21 січня міністерство отримало інший лист голови НР, в якому міністерству відводилося лише кілька годин на відповідь. МО рекомендувало не продовжувати контракт з Безруковою, але голова НР нібито не повідомив це всім членам.

У МО також додали, що при прийнятті Безрукової на роботу контракт із нею уклало саме міністерство від свого імені, а зміна контракту відбувається за угодою сторін. Таким чином потрібна згода міністерства на продовження контракту.

МО також сказало, що після відкликання з НР двох представників держави вона стала неправомочою.

Що відбувається в АОЗ?

24 січня наглядова рада Агенції оборонних закупівель повідомила про укладання додаткової угоди до контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою. Контракт мав бути ще на рік. Голова НР Юрій Джигир сказав, що "в умовах війни дуже важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та системні кроки щодо реформування системи оборонних закупівель. Тож керуючись виключними правами Наглядової ради щодо змін умов контракту керівника, які передбачені як Законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на 1 рік".

Продовження контракту з Безруковою наглядова рада погодила ще минулого тижня. Але міністр це так і не затвердив. Журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.

Того ж 24 січня міністр Рустем Умєров повідомив, що контракт із Мариною Безруковою не продовжуватимуть. Він звинуватив її, а також свого заступника Дмитра Кліменкова, який відповідав за закупівлі, в зриві своєчасного і повного постачання озброєння. Умєров також відкликав з наглядової ради АОЗ двох представників держави – Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

Відтоді в реєстрах декілька разів змінювалися дані про керівника: з Безрукової на Жумаділова і назад. 30 січня наглядова рада повідомила, що з 1 лютого, відповідно до нового договору з Безруковою, вона буде директоркою.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

Іще в вересні міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю lb.ua говорив, що збирається об'єднати двох закупівельників – Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу. На чолі об'єднаної структури мав би стати голова ДОТ Арсен Жумаділов. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.

Безрукова, коментуючи можливе об'єднання в розмові з УП, розповіла, що 16 вересня декілька годин обговорювала робочі процеси з Умєровим, і він жодного слова не сказав їй про об'єднання. Незабаром вона отримала листа від європейського аташе, який розповів про візит представників ДОТ, які "сказали, що всі збройні закупівлі будуть вести вони". Лист вона відправила Кліменкову, а "він сказав, що не знає ніякого аташе і це все якась Санта-Барбара". Однак і інші люди почали говорити їй про об'єднання.

Безрукова запитала в Умєрова, що відбувається, і той запросив її на зустріч разом із Кліменковим. "Діма сказав, що прийнято рішення, що збройні закупівлі будуть передаватись ДОТу, а мене запрошують в наглядову раду, бо я «хороший стратег». Умєров запитав у Безрукової її ставлення до цього, і вона назвала це дуже поганою ідеєю через ризик зупинки постачань і збиття попередніх домовленостей. "Потім я спитала, власне, а навіщо це робити? І тут Дмитро сказав, що це є вимогою НАТО", – додала Марина.

"Міністр сказав, що ми маємо тоді всі разом обговорити все і не будемо рухатись, поки все не погодимо. І поговоримо після того, як він повернеться зі Штатів. Я була з цим абсолютно згодна", – додала вона.

1 жовтня Умєров сказав, що систему закупівель реформують, і того ж дня представництво НАТО в Україні зазначило, що ДОТ і АОЗ повинні існувати окремо, принаймні на час війни, писала "Європейська правда". "Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умерова, ми підтверджуємо наше розуміння того, що два відомства будуть розділені", – сказали в представництві.

Наглядові ради, призначення яких було вимогою міжнародних партнерів, створили 11 жовтня.

Що таке АОЗ і ДОТ?

У 2023 задля збільшення прозорості закупівель для армії при міністерстві оборони створили дві профільні агенції: Державний оператор тилу, що відповідає за всі незбройні постачання (харчування для армії, форма, пально-мастильні матеріали) і Агенцію оборонних закупівель, яка займається закупівлею озброєння. Керівником першої став Арсен Жумаділов, який раніше керував агенцією ресурсного забезпечення армії, а другої – Марина Безрукова, яка мала досвід налагодження закупівельних процесів в "Укренерго".