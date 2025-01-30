Зеленський запропонував президентові Лівану створити продовольчий хаб

Також лідери обговорили посилення двосторонньої співпраці, зокрема, у торговельно-економічній сфері.

30 січня Володимир Зеленський провів першу розмову з президентом Лівану генералом Джозефом Ауном.

За словами Зеленського, він привітав його з обранням і «побажав стабільності та безпеки Лівану й усьому Близькому Сходу».

«Подякував Лівану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Попри російську агресію Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни», - розповів глава держави.

Також лідери обговорили посилення двосторонньої співпраці, зокрема, у торговельно-економічній сфері.