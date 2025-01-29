Шмигаль: Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів в Україні

Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів в Україні. Про це йшлося на зустрічі українського та хорватського прем'єрів Дениса Шмигаля та Андрея Пленковича. Зокрема, обговорили, як посилити енергетичну безпеку Європи.
"З прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем також обговорили сьогодні питання, як посилити енергетичну безпеку Європи. Це стосується використання українських газосховищ, які є найбільшими на континенті", – написав Шмигаль у телеграмі.
Він додав, що це може стати міцним газовим сейфом Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів, який вона отримує через LNG-термінал на острові Крк.
"Цінуємо допомогу Хорватії в галузі енергетики. Розраховуємо, що хорватські енергетичні компанії також долучаться до відбудови України. Сьогодні ми обговорили практичні можливості цього питання", – додав глава українського уряду.
Шмигаль нагадав, що Україна та Хорватія активно співпрацює у сфері розмінування. Зокрема в Україну вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин і торік розпочалося виробництво цих машин та їх компонентів в Україні.
"Окремо подякував Уряду Хорватії за лікування та реабілітацію захисників України. Ми зацікавлені у використанні хорватського досвіду з реабілітації, соціальної інтеграції та психологічної підтримки ветеранів. Цінуємо готовність організувати й прийняти першу міжнародну ветеранську конференцію", – наголосив український прем'єр.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.
- 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.
- Українська ГТС забезпечувала транзитний шлях для радянського, а потім російського газу до європейських країн упродовж 60 років. Максимальна пропускна здатність системи – 150 млрд кубометрів на рік. Для Європи, яка готувалася до цього року уже кілька років, серйозних проблем це не матиме. Для України – так само. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Україна зупиняє транзит газу. Що це означає і якими будуть наслідки".