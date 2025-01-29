Шмигаль: Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів в Україні

Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів в Україні. Про це йшлося на зустрічі українського та хорватського прем'єрів Дениса Шмигаля та Андрея Пленковича. Зокрема, обговорили, як посилити енергетичну безпеку Європи.

"З прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем також обговорили сьогодні питання, як посилити енергетичну безпеку Європи. Це стосується використання українських газосховищ, які є найбільшими на континенті", – написав Шмигаль у телеграмі.

Він додав, що це може стати міцним газовим сейфом Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів, який вона отримує через LNG-термінал на острові Крк.

"Цінуємо допомогу Хорватії в галузі енергетики. Розраховуємо, що хорватські енергетичні компанії також долучаться до відбудови України. Сьогодні ми обговорили практичні можливості цього питання", – додав глава українського уряду.

Шмигаль нагадав, що Україна та Хорватія активно співпрацює у сфері розмінування. Зокрема в Україну вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин і торік розпочалося виробництво цих машин та їх компонентів в Україні.

"Окремо подякував Уряду Хорватії за лікування та реабілітацію захисників України. Ми зацікавлені у використанні хорватського досвіду з реабілітації, соціальної інтеграції та психологічної підтримки ветеранів. Цінуємо готовність організувати й прийняти першу міжнародну ветеранську конференцію", – наголосив український прем'єр.