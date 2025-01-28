Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Ізраїлю підтримання партнерських відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили підтримання партнерських відносин зі США.

Про це президент України розповів у соцмережах.

Володимир Зеленький розповів Нетаньягу про свою участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття Прем'єр-міністру та ізраїльському народу у зв’язку з трагедією Голокосту.

"Привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому та їх возз’єднання з родинами, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників. Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці", — зазначає президент.

Окремо обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й Президентом Трампом.

"Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому", — додає Зеленський.