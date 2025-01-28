Нетаньягу сподівається зустрітися з Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня.
Про це пише АР із посиланням на двох американських чиновників.
Якщо поїздка відбудеться в цей термін, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після його інавгурації минулого тижня.
Співрозмовники видання наголосили, що оскільки плани залишаються попередніми, то деталі узгодять, коли спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня поїде до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та іншими ізраїльськими офіційними особами.
Раніше Трамп натякнув на імовірну зустріч із ізраїльським прем'єром, сказавши, що "збирається поговорити у недалекому майбутньому".
Один із співрозмовників видання заявив, що Нетаньягу відвідає Білий дім у лютому, але дата поки не призначена.
Речник Нетаньягу Омер Дострі у пості в соціальній платформі X написав, що той ще не отримав офіційного запрошення до Білого дому.
- Нетаньягу приїждав до США улітку минулого року. Тоді він виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні і виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном. Тоді ж він зустрівся із тодішнім президентом Джо Байденом.
- У листопаді минулого року Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
- Це означає, що політиків повинні заарештувати, якщо вони поїдуть у країни, що є учасниками Римського статуту МКС.
- Однак США відкинули ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта і заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
- А у січні цього року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту. Конгресмени вимагали покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.