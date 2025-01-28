Нетаньягу сподівається зустрітися з Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня

Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після інавгурації.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня.

Про це пише АР із посиланням на двох американських чиновників.

Якщо поїздка відбудеться в цей термін, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після його інавгурації минулого тижня.

Співрозмовники видання наголосили, що оскільки плани залишаються попередніми, то деталі узгодять, коли спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня поїде до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та іншими ізраїльськими офіційними особами.

Раніше Трамп натякнув на імовірну зустріч із ізраїльським прем'єром, сказавши, що "збирається поговорити у недалекому майбутньому".

Один із співрозмовників видання заявив, що Нетаньягу відвідає Білий дім у лютому, але дата поки не призначена.

Речник Нетаньягу Омер Дострі у пості в соціальній платформі X написав, що той ще не отримав офіційного запрошення до Білого дому.