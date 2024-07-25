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Нетаньягу виступив у Конгресі США: закликав спільно протистояти Ірану

Прем'єр Ізраїлю процитував Черчилля, якого обійшов за кількістю промов перед американським парламентом.

Нетаньягу виступив у Конгресі США: закликав спільно протистояти Ірану
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні. Політик виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном.

Як зазначає BBC, Нетаньягу наполягав на необхідності боротися з Іраном як "найрадикальнішим та найкривавішим ворогом Сполучених Штатів". Він заявив, що "у серці Близького Сходу є одна проамерикаснька демократія, яка стоїть на шляху Ірану, і це держава Ізраїль".

Пропалестинські мітинги, один з яких відбувався поблизу Капітолія просто під час промови Нетаньягу, прем'єр назвав "проплаченими Іраном", а його учасників "привітав" з тим, що вони стали для ісламської республіки "корисними ідіотами".

Політик переконував, що Ізраїль звільнить усіх заручників, яких утримує ХАМАС, а також окреслив своє бачення Гази після війни: нею має керувати уряд, який "не хоче знищення Ізраїлю". Під час промови Нетаньягу жодного разу не згадав про план щодо двох держав, який передбачає визнання Палестини.

Ізраїльський прем'єр подякував США за військову підтримку і сказав, що пришвидшення поставок могло б забезпечити завершення війни та запобігання глобальнішому конфлікту. Цитуючи Вінстона Черчилля, якого він обійшов за кількістю звернень до Конгресу, Нетаньягу попросив "дати їм знаряддя, щоб завершити роботу".

Промову час від часу переривали оплесками присутні у залі республіканці, натомість демократи зустріли заяви політика з меншим ентузіазмом. Демонстративно проігнорували засідання одразу 39 конгресменів, серед яких і почесна спікерка Ненсі Пелосі - вона назвала візит Нетаньягу "недоречним". Не було у президії і формальної голови Сенату, віцепрезидентки Камали Гарріс - її відсутність пояснили завантаженим передвиборчим графіком.

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