Держдепартамент: Україна завжди готова до переговорів, але Росія не демонструє готовності до реальних перемовин

Нічого не буде обговорюватись без України про Україну, заявив речник Держдепартаменту.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував заяви МЗС Китаю стосовно готовності України до перемовин із РФ.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Міллер наголосив, що Україна була завжди готова до переговорів, аби досягти справедливого та тривалого миру. Водночас, Росія не демонструє готовності до реальних перемовин.

Речник Держдепартаменту також зауважив, що Володимир Путін не продемонстрував жодних змін чи справжньої готовності до перемовин.

“Тож наш підхід до цього залишається таким, яким він був вже тривалий час – коли йдеться про дипломатію, то нічого не буде обговорюватись без України про Україну”, – заявив Міллер.