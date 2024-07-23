Железняк: кадрові питання в уряді перенесені на кінець серпня-вересень

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що кадрові питання, включно зі змінами у Кабінеті міністрів, перенесені на вересень.

"Наскільки я розумію, перенесли кадрові рішення начебто на кінець серпня, а більш досвідчені народні депутати говорять, що навіть і вересень", – сказав нардеп, передає кореспондентка LB.ua.

За словами Железняка, поки документи, за які має проголосувати парламент, не є достатньо підготовленими.

Народний депутат зазначив, що на засіданні Верховної Ради мали бути "якісь кадрові питання", зокрема, щодо Мар'яни Безуглої та Миколі Задорожному. Він повідомив, що втретє "Слуги народу" заблокували винесення цього питання.

"По пану Задорожному поки що теж в порядку денному, в прохідній частині, як ми це називаємо, в цьому питанні – зняття його із ТСК, немає. Але це не має жодного значення, тому що на декількох погоджувальних радах в результаті перемовин між різними партіями і групами не досягнута домовленість по єдиному питанні – це винесення питання так званого закону про заборону московської церкви. Слуги народу його блокують", – сказав нардеп.

За словам Железняка, після голосування за продовження воєнного стану, після перерви це питання винесуть на розгляд.

"Є відчуття, що після цього робота у парламенті не буде конструктивною і продовженою, якщо "слуги" не змінять свою позицію, і, відповідно, ми очікуємо на блокування трибуни і перерву", – зазначив він і додав, що ця перерва може "затягнутися" на декілька днів, і Рада відновить роботу вже у серпні.