Сюмар: ухвалити заборону УПЦ МП потрібно було цього тижня, оскільки Рада не працюватиме до Дня незалежності

Верховна Рада не засідатиме аж до Дня незалежності, тож цей тиждень був єдиною на тривалий час можливістю ухвалити заборону УПЦ МП.

Парламентарі заблокували трибуну, після чого спікер Ради Руслан Стефанчук зібрав нараду. Про це нардепка Вікторія Сюмар повідомила в кулуарах парламенту у перерві в засіданні.

"Хочу підкреслити: це фактично останній тиждень закриття політичного сезону, тому що далі нас чекають так мініканікули, які влаштували собі, знову таки, представники влади. Вони триватимуть аж до святкування Дня незалежності. Три наступні тижні не передбачені засідання парламенту", – пояснила вона.