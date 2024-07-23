Верховна Рада до серпня не працюватиме. Заборону УПЦ МП повинні розглянути першою

Розглядати інші законопроєкти не будуть, допоки нардепи не проголосують за заборону.

Законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть аж в серпні – це має бути перший законопроєкт, заради якого зберуться нардепи. Засідання парламенту, заплановані на цей тиждень, скасували, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепки Юлії Клименко, "слуги народу" виявили бажання ще раз переглянути текст законопроєкту, тому цього тижня за документ не голосуватимуть.

А, оскільки трибуна буде заблокована до розгляду законопроєкту, то нічого іншого голосувати не зможуть. При цьому збиратися нардепи планують аж на третьому тижні серпня.

Заборону УПЦ МП підтримують представники всіх депутатських фракцій та груп, окрім ОПЗЖ. Підтримує її і більшість "слуг народу", але не керівництво фракції, сказав Гончаренко.

Сьогодні після голосування за продовження воєнного стану велика кількість народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи внести до порядку денного заборону УПЦ МП. Спікер вносити відмовився і оголосив перерву для консультацій. До блокування долучилися не лише опозциіонери, а й "слуги народу", зокрема голова профільного комітету Микита Потураєв. Керівництво фракцій пішло на нараду зі спікером парламенту, а блокування трибуни продовжилося. Нардепи обіцяли блокувати її, аж доки Рада не розгляне законопроєкт.

Заборона УПЦ МП

Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні. Вин передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, управління яких здійснюється з країни-агресора. Зміни покладають Державну служба України з етнополітики та свободи совісті додаткові повноваження:

забезпечення проведення державної політики щодо релігій і церкви шляхом проведення релігієзнавчої експертизи діяльності релігійних організацій стосовно виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях із центрами впливу релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України

видання приписів щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігієзнавчої експертизи, у місячний строк з дня видання такого припису

звернення до суду з позовом щодо припинення діяльності релігійної організації у разі невиконання нею приписів щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігієзнавчої експертиз

В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії, але не вдалося.

У травні після блокування трибуни нардепи домовилися, що в червні вони розглянуть законопроєкт про заборону УПЦ МП в другому читанні. Однак депутати не впевнені, що в залі вистачить голосів, тож перед внесенням до порядку денного вирішили зібрати підписи на підтримку цієї заборони. На погоджувальній раді була домовленість не створювати єдиний список для збору підписів за розгляд законопроєкту. Спершу фракції збирали підписи окремо, а потім їх мали об'єднати в один список – аби було розуміння, чи вистачить у залі голосів.

Станом на 26 червня понад 140 парламентарів не поставили підписи на підтримку заборони УПЦ МП. У повному складі поставили підписи на підтримку законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) представники фракції "Європейська Солідарність" та "Голос".

LB.ua отримав список тих, хто відмовився ставити підписи. Серед тих, хто не підтримав, близько 90 депутатів – від "Слуги народу". Від "Батьківщини" не підтримали двоє. Від "Платформи за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) підтримав лише один депутат.

Станом на 21 липня, за даними джерел LB.ua, понад 60 депутатів від партії “Слуга народу” досі не поставили підписи на підтримку законопроєкту щодо заборони УПЦ МП та не мають наміру підтримувати його у другому читанні. Ще понад 30 “слуг” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП.