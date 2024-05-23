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Заборону УПЦ МП можуть розглянути в червні. Зараз збирають підписи, щоб впевнитися в наявності голосів

Не підтримують заборону нардепи колишньої ОПЗЖ і частина "Слуг народу". 

Заборону УПЦ МП можуть розглянути в червні. Зараз збирають підписи, щоб впевнитися в наявності голосів
Ілюстративне фото: предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій із паствою
Фото: Facebook/УПЦ

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП в червні.

Про це на брифінгу в Верховній Раді повідомили народний депутат Микола Княжицький та Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"). За словами Княжицького, фракції збирають підписи за винесення цього питання на розгляд.

Геращенко повідомила, що після блокування трибуни в Раді домовилися розглянути законопроєкт.

"Є обіцянка, що наступний пленарний тиждень, це вже буде червень, він починається з так званого церковного закону", – сказала вона. 

За словами Геращенко, фракція "Євросолідарності" зібрала понад 100 підписів за розгляд питання, збирають і інші фракції. Монобільшість сказала, що треба зібрати понад 240 голосів, щоб вона була впевнена, що законопроєкт пройде. За словами Княжицького, проти розгляду законопроєкту – колишня ОПЗЖ та частина "Слуга народу". Він також стверджує, що члени колишньої ОПЗЖ "шантажують" "слуг народу", що не даватимуть їм голоси на підтримку інших законопроєктів, якщо ті схвалять заборону УПЦ МП. 

Представниця "Слуги народу" Євгенія Кравчук сказала, що на погоджувальній раді була домовленість не створювати єдиний список для збору підписів за розгляд законопроєкту. Нардепка припускає, що на цьому тижні збір підписів завершити не вдасться. 

"Зараз багато колег по лінії ПАРЄ у відрядженні, а вони мусять зробити це особисто. Але це вже точно більше ніж 150 підписів. Між 150 і 200", – сказала депутатка.

Кравчук підтвердила, що регламент не вимагає такого збору підписів, але його вирішили провести, аби впевнитися, що голосів не забракне і буде запас. 

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