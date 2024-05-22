​Надання пари десятків F-16 ситуацію на фронті не змінить, – Роман Костенко

Надання літаків з сучасною комплектацією та хорошими ракетами може зменшити вплив російських КАБів. Та допоможе збивати російські ракети над українським небом.

Про це в інтерв`ю LB.ua розповів народний депутат з фракції «Голос», секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Надання Україні F-16 треба розглядати через можливість переламати ситуацію на нашу сторону, щоб ми відвоювали свої території або здобули якусь ініціативу. Це також буде залежати від кількості цих F-16. Та особливо — від озброєння, яке воно буде нести, їх комплектації», — заявив нардеп.

За його словами, якщо не буде бажаної для нас комплектації цих літаків, то їх надання Україні ні на що не вплине.

«Хіба що тільки на деяких напрямках можна буде перекритися. У разі надання хороших літаків з актуальною комплектацією, з хорошими ракетами, то можна буде зменшити вплив російських КАБів на деякі наші передові позиції. Це раз. Друге, можливо це допоможе нам збивати російські ракети над українським небом», — прогнозує військовий.

Водночас, мінімальна кількість F-16, яку нам пообіцяли, не змінить ситуацію.

«Якщо ж буде 260 літаків, які потрібні та в чому я дуже сильно сумніваюсь, то це вже можна говорити про якийсь приблизний паритет в повітрі. Навіть не перелам. Бо в Росії — більше тисячі літаків. Із них — сотні сучасних, тому про повний паритет мова взагалі не йде», — підкреслив парламентар.

На його думку, обіцяна кількість F-16 дасть дасть лише певну перевагу.

«Тому в принципі, навіть надання нам пари десятків F-16 ситуацію суттєво не змінить. Це допоможе стримувати ворога і завдавати йому більших втрат, збивати його оборонний потенціал та виснажувати його», — вважає Костенко.

Повну версію інтерв'ю члена оборонного парламентського комітету читайте на LB.ua 23 травня.

F-16 для України