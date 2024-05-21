Бербок про вибори в Україні: у конституціях багатьох держав прописана неможливість проводити вибори під час війни

Зокрема, таке положення містить і в основному законі Німеччини.

міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року

У конституціях багатьох держав і України та Німеччини зокрема прописана неможливість проводити вибори під час війни.

Про це сказала 21 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

Бербок заявила, що Україна не хоче бути окупованою, а хоче жити вільно. Натомість російський диктатор Володимир Путін ініціював напад і таким чином унеможливив проведення виборів в Україні.

Глава МЗС Німеччини додала, що країна-агресор, яка розпочала війну, зараз поширює у світі наратив про нібито нелегітимність Президента України, бо він не переобраний.

Бербок наголосила, що Володимир Зеленський є легітимним президентом, і німецька сторона продовжить співпрацю й разом вирішуватиме завдання та супроводжуватиме процеси реформ, які проводить Київ.