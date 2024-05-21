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Бербок про вибори в Україні: у конституціях багатьох держав прописана неможливість проводити вибори під час війни

Зокрема, таке положення містить і в основному законі Німеччини.

Бербок про вибори в Україні: у конституціях багатьох держав прописана неможливість проводити вибори під час війни
міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року
Фото: ОПУ

У конституціях багатьох держав і України та Німеччини зокрема прописана неможливість проводити вибори під час війни.

Про це сказала 21 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

Бербок заявила, що Україна не хоче бути окупованою, а хоче жити вільно. Натомість російський диктатор Володимир Путін ініціював напад і таким чином унеможливив проведення виборів в Україні.

Глава МЗС Німеччини додала, що країна-агресор, яка розпочала війну, зараз поширює у світі наратив про нібито нелегітимність Президента України, бо він не переобраний. 

Бербок наголосила, що Володимир Зеленський є легітимним президентом, і німецька сторона продовжить співпрацю й разом вирішуватиме завдання та супроводжуватиме процеси реформ, які проводить Київ.

  • Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали б відбутися вибори президента України. Однак це заборонено на період воєнного стану. 
  • Влада раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень Президента і Верховної Ради. 
  • Колишній Секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться". 
  • За даними української розвідки, росіяни розгорнули інформаційну операцію під назвою "Майдан-три", під час якої намагатимуться поставити під сумнів законність перебування при владі Володимира Зеленського. Однак через вчасну комунікацію зі суспільством першу хвилю ворожої пропаганди вдалося "збити".
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