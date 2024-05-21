Бербок про вибори в Україні: у конституціях багатьох держав прописана неможливість проводити вибори під час війни

У конституціях багатьох держав і України та Німеччини зокрема прописана неможливість проводити вибори під час війни.
Про це сказала 21 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.
Бербок заявила, що Україна не хоче бути окупованою, а хоче жити вільно. Натомість російський диктатор Володимир Путін ініціював напад і таким чином унеможливив проведення виборів в Україні.
Глава МЗС Німеччини додала, що країна-агресор, яка розпочала війну, зараз поширює у світі наратив про нібито нелегітимність Президента України, бо він не переобраний.
Бербок наголосила, що Володимир Зеленський є легітимним президентом, і німецька сторона продовжить співпрацю й разом вирішуватиме завдання та супроводжуватиме процеси реформ, які проводить Київ.
- Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали б відбутися вибори президента України. Однак це заборонено на період воєнного стану.
- Влада раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень Президента і Верховної Ради.
- Колишній Секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться".
- За даними української розвідки, росіяни розгорнули інформаційну операцію під назвою "Майдан-три", під час якої намагатимуться поставити під сумнів законність перебування при владі Володимира Зеленського. Однак через вчасну комунікацію зі суспільством першу хвилю ворожої пропаганди вдалося "збити".