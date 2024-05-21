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Ексмеру Балаклії загрожує довічне увʼязнення за держзраду, – прокуратура

Експосадовець переховується на території РФ, його оголошено у розшук.

Ексмеру Балаклії загрожує довічне увʼязнення за держзраду, – прокуратура
Фото: novynarnia.com

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Балаклійського районного суду справу ексмера Балаклії Івана Столбового, який звинувачений у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, з перших днів окупації  Балаклії діючий на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт.  

Наприкінці березня 2022 року разом з представниками збройних сил РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до держави-агресора в цілому. 

Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще".  

Він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував мешканцям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових. 

Наразі експосадовець переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області. 

За держзраду йому агрожує довічне позбавлення волі. 

  • Армія РФ окупувала Балаклію на початку березня. Тоді мер Столбовий заявив, що місцева влада з окупантами не співпрацюватиме. Він наголосив, що залишається в місті і нікуди не тікатиме.
  • 26 березня повідомляли, що росіяни схопили заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, тоді припускали, що може бути захопленим також і мер міста Іван Столбовий.
  • Але вже 28 березня з'явилася інформація про те, що балаклійський міський голова Іван Столбовий неушкоджений і вільно пересувається тимчасово захопленим росіянами містом.
  • У квітні 2022 року Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни.
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