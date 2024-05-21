Ексмеру Балаклії загрожує довічне увʼязнення за держзраду, – прокуратура

Експосадовець переховується на території РФ, його оголошено у розшук.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Балаклійського районного суду справу ексмера Балаклії Івана Столбового, який звинувачений у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, з перших днів окупації Балаклії діючий на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт.

Наприкінці березня 2022 року разом з представниками збройних сил РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до держави-агресора в цілому.

Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще".

Він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував мешканцям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових.

Наразі експосадовець переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.

За держзраду йому агрожує довічне позбавлення волі.

Армія РФ окупувала Балаклію на початку березня. Тоді мер Столбовий заявив, що місцева влада з окупантами не співпрацюватиме. Він наголосив, що залишається в місті і нікуди не тікатиме.

26 березня повідомляли, що росіяни схопили заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, тоді припускали, що може бути захопленим також і мер міста Іван Столбовий.

Але вже 28 березня з'явилася інформація про те, що балаклійський міський голова Іван Столбовий неушкоджений і вільно пересувається тимчасово захопленим росіянами містом.