Битва за Кампу. Коли влада Київщини й Бучі підготує документи, щоб створити парк-пам’ятку?

Мова про Кампу — місцевість, яку мешканці Бучі захищали від тітушок, попри напади і стрілянину. Про що громадська ініціатива «Голка» вже писала .

Долю зеленої зони під Києвом у місті Буча мав вирішити Київський обласний господарський суд 21 травня. І вирішив… на користь забудовника. Міська рада повідомила, що подаватиме касацію. Прокуратура теж може. І це слід зробити, аби захистити унікальну зелену зону.

Фото: Надано автором 2018 рік. Арешт тітушок, які протистояли громаді під час вирубки дерев у Бучі

Будувати висотки тут планує бізнес-партнер ексмера Ірпеня Володимира Карплюка Антон Мирончук (ТОВ «Орлан-Інвест Груп»).

Бучанська міськрада подала позов до Північного апеляційного господарського суду, аби оскаржити рішення першої інстанції, яке було на користь забудовника. Щоб посилити позиції й захистити ліс, треба було надати суду докази неправомірного використання ділянки її колишніми орендарями. І їх насправді не так важко знайти. Це і незаконні вирубки дерев під прикриттям тітушок, і задокументовані спроби будівництва, незважаючи на арешти ділянки і відсутність дозволів, а також численні недопуски представників влади й поліції на ділянку, коли там вели незаконні роботи.

Окрім того, Бучанській раді в суді дуже допомогло б, якби та ж таки міськрада проголосувала й зарезервувала ділянку як землі для рекреації. Це поклало б край зведенню висоток, але такого рішення досі немає. Хоча генплан Бучі передбачає тут виключно землі рекреації.

Фото: Facebook/Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Щоправда, Бучанська міськрада проголосувала за створення парку-пам'ятки наприкінці 2023 року. Мер Бучі Анатолій Федорук зазначає:

«Бучанська міська рада обстоює включення цієї території до категорії парку. Відповідні рішення прийнято, і клопотання, як вимагає законодавство, направлено до Київської облради. Щодо зміни (резервування призначення землі під рекреацію доки розроблятимуть проєкт і прийматиме рішення облрада. — Авт.), то саме за результатами висновку екологічної інспекції та рішення облради в Бучанської міськради нарешті зʼявиться довгоочікувана підстава поставити крапку в цій історії. Щоб більше жоден землекористувач чи власник не міг самоправно, на власний розсуд діяти і всупереч інтересам громади. Всю необхідну проєктно-кошторисну документацію Бучанська міська рада замовить і надасть облраді».

Тут варто зауважити: оскільки є погодження профільного департаменту обласної адміністрації, то міськраді насправді нічого не заважає зарезервувати своїм рішенням цю територію як землі рекреації. І так можна буде дочекатися, поки зроблять відповідні документи на рівні області. Прийняти таке рішення — повноваження виключно влади міста.

Щодо облради, то вона має на сесії проголосувати за створення парку-пам'ятки. Голова екологічної комісії облради депутат Роман Титикало (ЄС) підтримує ініціативу громади про парк-пам’ятку, але на розгляд комісії та облради це питання може потрапити лише після того, як зберуть необхідні погодження Департаменту екології і природокористування Київської обласної військової адміністрації.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, до якого зверталися і представники громади, і народні депутати Юлія Овчиннікова й Ольга Василевська-Смаглюк, каже, що вже погодили клопотання про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кампа». Нам відомо, що відповідний проєкт уже розробляють.

«До цього процесу треба долучити науково-дослідні установи, які мають підтвердити, що територія відповідає категорії парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Тут також варто зазначити, що Бучанській раді доцільно зарезервувати цю територію як категорію рекреаційного призначення, а не землі для житлової забудови, як це відображено наразі в кадастрі. Щойно завершать розробку проєктної документації, можна буде виносити це питання на розгляд облради», — зазначає Кравченко.

Фото: надано авторкою Дубовий ліс у Бучі біля Кампи, який намагаються забудувати

Склад колегії, яка слухала цю справу в апеляції, змінився. До трійки увійшли головуючий суддя Михайло Яковлєв, Юлія Михальська, Євген Шаптала. Оці троє і прийняли рішення не на користь громади й збереження зеленої зони, а на користь забудовника.

Заміна відбулася через те, що попередній склад довго перебував на лікарняних або у відпустках, що значно затягнуло розгляд апеляції.

Нагадаємо, що суддя першої інстанції Господарського суду Київської області Наталія Шевчук винесла рішення, за яким Бучанська міськрада зобов’язана передати ділянку з лісом в оренду забудовникові. На її дії міська рада Бучі подала скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ще одну скаргу наразі готує Фундація DEJURE. Днями її мають уже подати.

А щодо кримінальної справи, то хоч тітушок, які нападали на бучанців і влаштували стрілянину, спіймали, організаторів досі не притягнули до відповідальності.