Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА

Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка на цю посаду.

Кабінет міністрів підтримав призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив у Telegram представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА", - написав він.

Як повідомлялося, 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Руслан Кравченко наразі є діючим керівником Бучанської окружної прокуратури. Він очолює її з 15 березня 2021 року.

Кравченко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022) «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку».

Раніше він працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

Цього року Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.

Одружений на Олені Шкробанець, яка зареєстрована в окупованому Криму. Там у родини Кравченків є квартира площею 89 квадратних метрів. Також на них зареєстрований Mercedes C250 2013 року випуску. Спільна сума заощаджень станом на 2011 рік становила 53 тисячі доларів.