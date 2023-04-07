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Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА

Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка на цю посаду.

Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА
Руслан Кравченко
Фото: SUD.ua

Кабінет міністрів підтримав призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив у Telegram представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА", - написав він.

Як повідомлялося, 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

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Руслан Кравченко наразі є діючим керівником Бучанської окружної прокуратури. Він очолює її з 15 березня 2021 року.

Кравченко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022) «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку».

Раніше він працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

Цього року Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.

Одружений на Олені Шкробанець, яка зареєстрована в окупованому Криму. Там у родини Кравченків є квартира площею 89 квадратних метрів. Також на них зареєстрований Mercedes C250 2013 року випуску. Спільна сума заощаджень станом на 2011 рік становила 53 тисячі доларів.

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