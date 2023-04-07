Росіяни викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС, - “Енергоатом”

Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

“Показово, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Серед затриманих, зокрема, був і заступник «начальника» служби марк волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія наводить інший факт: попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть п"ройти між крапельками", аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам.

Як повідомляється, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів.

Нагадаємо, в кінці березня гендиректор МАГАТЕ заявив, що Запорізьку атомну електростанцію неможливо захистити. Він зауважив, що у всьому регіоні посилюється військова активність.