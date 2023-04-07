Росіяни втратили інтерес до Криму, - Кулеба

У березні 2023 року в РФ було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму", ніж у березні 2022-го.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця.

Про це він написав у Twitter, коментуючи зменшення кількості пошукових запитів у російському "Яндексі" за темою відпочинку в окупаваному Криму

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російської пошукової системи "Яндекс". У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму" (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, за даними розвідки Миноборони, вищі чиновники окупаційної адміністрації Криму та російської армії вже продають нерухомість в Криму та відправляють свої сім’ї до РФ. Також раніше повідомлялося, що російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року, виводить кошти кошти та готується до евакуації з Криму.

2 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму. За його словами, він написав його, бо "російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу»".

Зазначимо, що колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.