Окупанти заявили, що нібито будуватимуть там "логістичний хаб".

Російські окупанти в Маріуполі почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко.

"Окупанти почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків навкруги. Нащо – невідомо. На словах – задля будинвицтва великого логістичного хабу. Якби ці слова русні щось вартували", –написав він і опублікував відео.

Нагадаємо, російські окупанти масово зносять будинки в Маріуполі, аби приховати свої військові злочини. Також повідомлялося, що росіяни планують поселити своїх військових та чиновників у сотнях приватних будинків міста.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm днями встановила особу та опублікувала листування та дані російського воєнного злочинця, командира військової частини 75387 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенко. Саме він віддавав накази та контролював знищення Маріуполя.