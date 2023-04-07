Росія вивела ракетоносій у Чорне море

У Чорне море російська армія вивела надводний ракетоносій з можливим залпом до восьми "Калібрів".

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

“В Чорному морі шторм зменшився, ворог в корабельне угруповання з 8 одиниць вивів надводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 8 "Калібрів", – йдеться у повідомленні.

В командуванні також попереджають, що через штормову погоду підвищилась мінна небезпека вздовж узбережжя.

Нагадаємо, 5квітня російська армія тримала у Чорному морі шість кораблів.