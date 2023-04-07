Військові навчання тривають у Білорусі безперервно вже майже рік.

У Білорусі знову продовжили спільні з Росією військові навчання. Цього разу - щонайменше до 17 квітня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

“Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі тривають уже 50 тижнів і продовжені щонайменше до 17 квітня”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 8-9 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжують працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Ліснівський».

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 10 квітня і до:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 15.04;

Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;

Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;

Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 16.04;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 14.04;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 17.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 16.04;

Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів. Зазначається, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, українські військові ліквідували ще 480 російських загарбників. Учора ЗСУ відбили 40 атак ворога на Донеччині.