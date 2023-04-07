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Українські військові ліквідували ще 480 російських загарбників

Учора ЗСУ відбили 40 атак ворога на Донеччині.

Українські військові ліквідували ще 480 російських загарбників
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 177 110 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 016 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 722 (+8) од,
  • РСЗВ – 533 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 281 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 304 (+2).

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Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

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