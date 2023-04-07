Українські військові ліквідували ще 480 російських загарбників

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 177 110 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 633 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 016 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 722 (+8) од,
- РСЗВ – 533 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 281 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+2).
Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.