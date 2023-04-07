Українські військові ліквідували ще 480 російських загарбників

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 177 110 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 633 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 016 (+3) од,

артилерійських систем – 2 722 (+8) од,

РСЗВ – 533 (+1) од,

засоби ППО ‒ 281 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 304 (+2).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.