Міноборони анонсувало підписання указу про створення Антикорупційної ради

Точну дату підписання відповідного указу в Міноборони не повідомили.

Міністерство оборони незабаром затвердить склад Антикорупційної ради з 15 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Найближчими днями буде підписано наказ про створення Антикорупційної ради при Міноборони”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі представників громадськості було констатовано, що процес формування Громадської антикорупційної ради при Міноборони України відбувся без порушень.

Як раніше повідомлялось, Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони.

Нагадаємо, суд визнав винним колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Хмельницького зараз судять у справі про розкрадання понад 100 млн гривень при закупівлі бронежилетів ймовірно низької якості для українських військових.