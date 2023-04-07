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Міноборони анонсувало підписання указу про створення Антикорупційної ради

Точну дату підписання відповідного указу в Міноборони не повідомили. 

Міноборони анонсувало підписання указу про створення Антикорупційної ради
Фото: Міноборони

Міністерство оборони незабаром затвердить склад Антикорупційної ради з 15 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Найближчими днями буде підписано наказ про створення Антикорупційної ради при Міноборони”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на зустрічі представників громадськості було констатовано, що процес формування Громадської антикорупційної ради при Міноборони України відбувся без порушень.

Як раніше повідомлялось, Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони.

Нагадаємо, суд визнав винним колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Хмельницького зараз судять у справі про розкрадання понад 100 млн гривень при закупівлі бронежилетів ймовірно низької якості для українських військових. 

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