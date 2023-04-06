Росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Всього було зафіксовано 68 прильотів.

За день 6 квітня російські окупаційні обстріляли Білопільську, Глухівську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Новослобідську та Миропільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Середино-Будська громада: з території РФ був артилерійський обстріл - 9 прильотів. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище”, - йдеться у повідомленні.

Також з артилерії обстріляли Глухівську та Новослобідську громади.

Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з мінометів, на Білопільську громаду росіяни скинули 10 мін та зробили 10 пострілів з АГС.

А на Миропільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ударили по Зміївці у Бериславській громаді Херсонської області.