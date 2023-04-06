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Росіяни обстріляли шість громад Сумщини

Всього було зафіксовано 68 прильотів.

Росіяни обстріляли шість громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ОК "Північ"

За день 6 квітня російські окупаційні обстріляли Білопільську, Глухівську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Новослобідську та Миропільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Середино-Будська громада: з території РФ був артилерійський обстріл - 9 прильотів. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище”, - йдеться у повідомленні.

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Також з артилерії обстріляли Глухівську та Новослобідську громади.

Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з мінометів, на Білопільську громаду росіяни скинули 10 мін та зробили 10 пострілів з АГС. 

А на Миропільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА. 

 Нагадаємо, російські окупаційні війська ударили по Зміївці у Бериславській громаді Херсонської області.

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