Двоє жителів Харківщини підірвалися на вибухонебезпечних предметах

Двоє жителів Харківщини підірвалися 6 квітня на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, один нещасний випадок трапився у с. Василенкове Куп'янського району. Тут 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, коли спалював траву на своєму подвір'ї. Його госпіталізували із вибуховими травмами.

В Ізюмі на території приватного домогосподарства також підірвалася і отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають обом потерпілим усю необхідну допомогу.

Синєгубов укотре закликав жителів при виявленні будь-якого предмета, схожого на вибухонебезпечний, не чіпати його, відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити Нацполіцію.

Нагадаємо, напередодні на території Балаклійської громади підірвався рятувальник. А в Куп'янському районі - 16-річний хлопець.