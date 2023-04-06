Росіяни вдарили з РСЗВ по п'ятиповерхівці Оріхова

У Гуляйполі ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ п'ятиповерховий будинок у центрі Оріхова. Також по місту завдали авіаудару, який пошкодив житловий сектор.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Крім цього, рашисти обстріляли ракетами об'єкт цивільної інфраструктури.

"Дві ракети поцілили в прямісінько в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Малашко.

Рятувальники ліквідовують загоряння.

Очільник області закликав місцевих, а особливо - родини з дітьми, відповідально поставитись до безпеки та евакуюватися з лінії фронту.

Нагадаємо, 5 квітня внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини був поранений мирний житель.

Протягом цього дня росіяни 42 рази обстріляли територію Херсонської області. По регіону ворог випустив 151 снаряд.