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Окупанти 42 рази за добу обстріляли Херсонщину, є поранений

Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Окупанти 42 рази за добу обстріляли Херсонщину, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом минулої доби, 5 квітня, росіяни 42 рази обстріляли територію Херсонської області. По регіону ворог випустив 151 снаряд.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури”, – поінформував він.

Внаслідок військової агресії Росії одна людина дістала поранення. Учора з деокупованої території області евакуйовано 93 людини.

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Нагадаємо, до низки населених пунктів Херсонщини заборонено в'їзд сім'ям з дітьми. 

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