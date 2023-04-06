Окупанти 42 рази за добу обстріляли Херсонщину, є поранений

Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Протягом минулої доби, 5 квітня, росіяни 42 рази обстріляли територію Херсонської області. По регіону ворог випустив 151 снаряд.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури”, – поінформував він.

Внаслідок військової агресії Росії одна людина дістала поранення. Учора з деокупованої території області евакуйовано 93 людини.

Нагадаємо, до низки населених пунктів Херсонщини заборонено в'їзд сім'ям з дітьми.