До низки населених пунктів Херсонщини заборонено в'їзд сім'ям з дітьми

Це вимушений захід, який має за мету убезпечення життя та здоров'я дітей.

Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Йдеться про села, селища, смт та міста Херсонського та Бериславського районів, розташовані на узбережжі.

Серед них: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка.

Виконання цього рішення контролюватимуть поліцейські під час несення служби на блок-постах.

У поліції запевнили, що це вимушений захід, який має на меті убезпечення життя та здоров'я дітей.

Нагадаємо, у Херсонської області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.