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До низки населених пунктів Херсонщини заборонено в'їзд сім'ям з дітьми

Це вимушений захід, який має за мету убезпечення життя та здоров'я дітей. 

До низки населених пунктів Херсонщини заборонено в'їзд сім'ям з дітьми
Фото: EPA/UPG

Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області. 

Йдеться про села, селища, смт та міста Херсонського та Бериславського районів, розташовані на узбережжі. 

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Серед них: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка. 

Виконання цього рішення контролюватимуть поліцейські під час несення служби на блок-постах.

У поліції запевнили, що це вимушений захід, який має на меті убезпечення життя та здоров'я дітей. 

Нагадаємо, у Херсонської області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.

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