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На Херсонщині обмежили проведення богослужінь на Великдень та заборонили відвідувати цвинтарі

Ризики ворожих ударів залишаються високими.

На Херсонщині обмежили проведення богослужінь на Великдень та заборонили відвідувати цвинтарі
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

У Херсонської області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рада (оборони Херсонської області, – ред.) прийняла рішення про заборону відвідування кладовищ та місць поховань, а також про заборону проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення населення під час Великодніх свят", – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, перше рішення зумовлене мінною небезпекою, а друге – ризиком ворожих ударів авіацією або важкою артилерією.

Прокудін наголосив на забороні на в’їзд родин із дітьми до низки населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення, через загрозу постійних обстрілів. Зокрема, він назвав Кизимис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерку, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівку, Придніпровське та інші населені пункти.

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Також ухвалене рішення ще на місяць продовжити дозвіл на продаж алкоголю. Так, у Херсонській області до 15 травня алкоголь продаватимуть із 10:00 до 15:00.

"Знову ж таки, спостерігаємо за динамікою злочинності. Поки у нас є всі причини продовжити дію торгівлі", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята через мінну небезпеку. 

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