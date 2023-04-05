На Херсонщині обмежили проведення богослужінь на Великдень та заборонили відвідувати цвинтарі

У Херсонської області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рада (оборони Херсонської області, – ред.) прийняла рішення про заборону відвідування кладовищ та місць поховань, а також про заборону проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення населення під час Великодніх свят", – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, перше рішення зумовлене мінною небезпекою, а друге – ризиком ворожих ударів авіацією або важкою артилерією.

Прокудін наголосив на забороні на в’їзд родин із дітьми до низки населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення, через загрозу постійних обстрілів. Зокрема, він назвав Кизимис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерку, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівку, Придніпровське та інші населені пункти.

Також ухвалене рішення ще на місяць продовжити дозвіл на продаж алкоголю. Так, у Херсонській області до 15 травня алкоголь продаватимуть із 10:00 до 15:00.

"Знову ж таки, спостерігаємо за динамікою злочинності. Поки у нас є всі причини продовжити дію торгівлі", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята через мінну небезпеку.