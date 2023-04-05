​Росіяни викрадають людей у Запорізькій області

Окупанти здійснюють "фільтраційні заходи" щодо мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Попри те, що регіон захопили понад рік тому, ворог продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема інформується про низку випадків викрадення.

"Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не говорять, де утримуються ув’язнені", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни не допускають до посівної фермерів, які не мають російських паспортів.