Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ердоган заявив, що Радбез ООН потрібно якнайшвидше системно реформувати

“Світопорядок, за яким долю людства звершує лише 5 країн, недієздатний".

Ердоган заявив, що Радбез ООН потрібно якнайшвидше системно реформувати
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Раду безпеки ООН потрібно якнайшвидше системно реформувати.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

“Світопорядок, за яким долю людства звершує лише 5 країн, недієздатний. Всеосяжне реформування Ради безпеки ООН вкрай необхідне”, − зазначив Ердоган.

Щодо війни Росії проти України президент висловив надію у можливість встановлення “справедливого миру”.

За його словами, це дозволить “обом сторонам отримати почесний вихід (із ситуації), і виведе регіон з виру, в який його втягнули”.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, оголошена у розшук Міжнародним кримінальним судом, має сьогодні виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де цього місяця головує Росія. Але Велика Британія заблокувала відеотрансляціюцього засідання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також