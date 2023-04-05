Ердоган заявив, що Радбез ООН потрібно якнайшвидше системно реформувати

“Світопорядок, за яким долю людства звершує лише 5 країн, недієздатний".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Раду безпеки ООН потрібно якнайшвидше системно реформувати.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

“Світопорядок, за яким долю людства звершує лише 5 країн, недієздатний. Всеосяжне реформування Ради безпеки ООН вкрай необхідне”, − зазначив Ердоган.

Щодо війни Росії проти України президент висловив надію у можливість встановлення “справедливого миру”.

За його словами, це дозволить “обом сторонам отримати почесний вихід (із ситуації), і виведе регіон з виру, в який його втягнули”.

Нагадаємо, російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, оголошена у розшук Міжнародним кримінальним судом, має сьогодні виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де цього місяця головує Росія. Але Велика Британія заблокувала відеотрансляціюцього засідання.