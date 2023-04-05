У середу падатиме сніг на Житомирщині, Вінниччині і у західних областях

У середу, 5 квітня в Україні буде хмарно, у західних областях падитиме помірний, у Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу (на Вінниччині 0-5° тепла); вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° (в Карпатах сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу).

На решті території дощ, на північному сході без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°; вдень 13-18°, у Київській, Черкаській, Одеській областях 7-12°.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Нагадаємо, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.