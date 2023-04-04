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Клінтон шкодує, що переконав Україну відмовитися від ядерної зброї

Україна відмовилась від ядерної зброї у 1994 році.

Клінтон шкодує, що переконав Україну відмовитися від ядерної зброї
Фото: EPA

Росія не напала би на Україну, якби та мала ядерну зброю.

Про це повідомив екс-президент США Білл Клінтон в ефірі RTÉ.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитися відмовитися від ядерної зброї", - сказав він.

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Клінтон наголосив, що знав - Путін не підтримує угоду Єльцина про те, щоб ніколи не втручатися в територіальні кордони України.

“Вони боялися відмовитися від них (ядерних боєголовок, - ред.), тому що вважали, що це єдине, що захищає їх від експансіоністської Росії”, - сказав Клінтон.

Оскільки Україна більше не мала засобів ядерного стримування, Путін порушив домовленності і спочатку взяв Крим, зазначив Клінтон. 

“Я вважаю, що те, що зробив пан Путін, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа та Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну”, - наголосив експрезидент США.

Нагадаємо, рік тому 42-й та 43-й президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш висловили свою підтримку Україні, яка протистоїть військовому вторгненню Російської Федерації.

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