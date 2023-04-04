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Російські винищувачі скинули дві бомби на село Печенюги в Чернігівській області

Загорілися приватний будинок та господарські споруди.

Російські винищувачі скинули дві бомби на село Печенюги в Чернігівській області
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Минобороны России

Російська армія 4 квітня завдала авіаудару по населеному пункту Печенюги в Чернігівській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - розповіли військові.

За попередніми даними, ворожі винищувачі скинули на населений пункт дві бомби. Про потерпілих інформації поки немає.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія застосовує проти України до 20 керованих бомб на добу.

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