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У ЗСУ вже призначили 78 штатних військових капеланів

Усього в Збройних Силах є 738 таких посад. 

У ЗСУ вже призначили 78 штатних військових капеланів
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України призначили 78 штатних військових капеланів.

Про це під час круглого столу в Military Media Center сказав начальник Служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ полковник Олексій Терещук.

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За його словами, всього у Збройних Силах є 738 таких посад. Наразі мандати для здійснення цієї діяльності видали 244 священнослужителям, потрібно ще 494 священики та пастори. 

Терещук зауважив, що "разом з тим, наявність мандату ще не говорить, що священник або пастор відразу стає військовим капеланом".

"Є певна процедура і насьогодні вже призначено у війську 78 штатних військових капеланів, які отримали військове звання, підписали контракт і служать на своїх штатних посадах", - сказав начальник Служби військового капеланства ЗСУ.

Нагадаємо, у храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів.

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