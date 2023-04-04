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Окупанти мають логістичні проблеми на напрямках атак, - Сили оборони

У Маріуполі ворог після численних влучань у склади боєприпасів почав вивозити техніку. 

Окупанти мають логістичні проблеми на напрямках атак, - Сили оборони
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти відчувають логістичні проблеми на чотирьох основних напрямках, де вони здійснюють атаки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Щодо Запоріжжя - чому ворог тримає там угруповання військ і не атакує. Якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то логістики йому не вистачить. Йому вже не вистачає логістики на основних напрямках, де він атакує. Це чотири напрямки. Якщо ще додати запорізький напрямок, то ворог узагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні пальне", - сказав Дмитрашківський.

За його словами, проблема з цим уже відчутна. Зокрема, з'явилася інформація, що "в Маріуполі ворог після численних влучань у склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів почав вивозити техніку і переміщати боєприпаси". 

Речник зазначив, що в Запорізькій області ворог активно почав мінувати територію і покращувати свої фортифікаційні споруди. За словами речника, те саме відбувається в районі Кримського перешийка.

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Нагадаємо, що вибухи пролунали зранку у неділю, 2 квітня, у Мелітополі на території локомотивного депо, де ворог облаштував ремонтну базу.

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