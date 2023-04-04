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Зеленський і прем'єр Канади обговорили безпекові потреби України

Також глава держави подякував за фінансову допомогу в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів.

Зеленський і прем'єр Канади обговорили безпекові потреби України
Фото: canada.mfa.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як ідеться в повідомленні глави держави в соцмережах, він подякував Трюдо за 2,4 млрд канадських доларів допомоги українському бюджету, а також за вагому оборонну підтримку.

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"Докладно обговорили ситуацію на полі бою та подальші безпекові потреби України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент і канадський прем'єр у січні спілкувалися про посилення оборонних спроможностей нашої держави та потреби у бойовій авіації. Згодом стало відомо, що Канада посилить військову підготовку українських бійців.

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