Мер Тернополя впродовж війни виписував собі максимальні премії, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо міського голови Тернополя Сергія Надала.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП).

Нагадаємо, у березні НАЗК знайшло у заступника голови Держмитслужби 4 млн грн, начебто подаровані батьком-пенсіонером. НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру.

Раніше відомство повідомило, що лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх.