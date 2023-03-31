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Керівництво Житомирської митниці систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів, – СБУ

Служба безпеки України назвала організатором схеми начальницю Житомирської митниці.

Керівництво Житомирської митниці систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів, – СБУ
Начальниця Житомирської митниці Ольга Ільїнська
Фото: Державна служба України з питань праці

Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття начальниці Житомирської митниці на системній корупції. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. 

В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів. 

За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано “на гарячому” під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Згідно з даними системи YouControl, начальником Житомирської митниця є Ільїнська Ольга Анатоліївна. 

Водночас Офіс Генпрокурора повідомив, що за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури затримано очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, затримані організували механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю та підміни номенклатури.

Ціни на такі послуги коливались від 200 грн до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни його походження.

У ході проведення досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі затриманим грошових коштів.

Під час отримання 2 тис доларів США та 50 тис грн правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, у лютому СБУ викрила на корупції посадовців Чернівецької та Одеської митниць. Наразі їм повідомлено про підозри.

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