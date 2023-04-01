За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів та систему ППО

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 173 990 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 173 990 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 173990 (+630) осіб ліквідовано;

танків - 3616 (+1);

бойових броньованих машин - 6981 (+4);

артилерійських систем - 2683 (+8);

РСЗВ - 527 (+1);

засоби ППО - 279 (+1);

літаків - 306 (+0);

гелікоптерів - 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0);

крилаті ракети - 911 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7);

спеціальна техніка - 296 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, наразі основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївкаському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби тут було відбито 70 разів ворожих атак. Тривають найінтенсивніші бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.