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Жителя Харкова підозрюють у підтримці російської агресії

Чоловік поширював російську пропаганду та фейки.

Слідчі поліції повідомили мешканцю Харкова про підозру у підтримці збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Житель Харкова через засоби масової інформації, а саме всесвітню мережу Інтернет намагався переконати інших громадян в правильності дій президента РФ щодо проведення “спеціальної воєнної операції” на території України, поширював російську пропаганду та фейки”, - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію 60-річний прихильник “руського міру” поширював через свій канал на YouTube. Він публікував матеріали, які виправдовували дії окупантів та заперечення збройної агресії РФ проти України, у соціальних мережах.

В ході обшуку у чоловіка вилучили жорсткий диск, мобільний телефон, предмети забороненої символіки - прапор рф, георгіївську стрічку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, перед судом постануть троє військовослужбовців ЗС РФ, які пограбували на ХаркЧоловік поширював російську пропаганду та фейки.

івщині жителів під загрозою розстрілу.

Жителя Харкова підозрюють у підтримці російської агресії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі поліції повідомили мешканцю Харкова про підозру у підтримці збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Житель Харкова через засоби масової інформації, а саме всесвітню мережу Інтернет намагався переконати інших громадян в правильності дій президента РФ щодо проведення “спеціальної воєнної операції” на території України, поширював російську пропаганду та фейки”, - йдеться у повідомленні.

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Цю інформацію 60-річний прихильник “руського міру” поширював через свій канал на YouTube. Він публікував матеріали, які виправдовували дії окупантів та заперечення збройної агресії РФ проти України, у соціальних мережах.

В ході обшуку у чоловіка вилучили жорсткий диск, мобільний телефон, предмети забороненої символіки - прапор рф, георгіївську стрічку.    

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, перед судом постануть троє військовослужбовців ЗС РФ, які пограбували на Харківщині жителів під загрозою розстрілу.

Слідчі поліції повідомили мешканцю Харкова про підозру у підтримці збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Житель Харкова через засоби масової інформації, а саме всесвітню мережу Інтернет намагався переконати інших громадян в правильності дій президента РФ щодо проведення “спеціальної воєнної операції” на території України, поширював російську пропаганду та фейки”, - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію 60-річний прихильник “руського міру” поширював через свій канал на YouTube. Він публікував матеріали, які виправдовували дії окупантів та заперечення збройної агресії РФ проти України, у соціальних мережах.

В ході обшуку у чоловіка вилучили жорсткий диск, мобільний телефон, предмети забороненої символіки - прапор рф, георгіївську стрічку.    

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, перед судом постануть троє військовослужбовців ЗС РФ, які пограбували на Харківщині жителів під загрозою розстрілу.

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