Офіційно зафіксовані 175 фактів сексуального насильства окупантами, — Офіс Генпрокурора

40 випадків з них — це сексуальне насильство над чоловіками. Постраждалі також 13 — дітей віком від 4 до 17 років. Це 12 — дівчат та 1 хлопчик.

В Україні офіційно зафіксували 175 фактів сексуального насильства окупантами.

Про це в коментарі LB.ua під час конференції U4J в Бучі заявила прокурор щодо ведення справ сексуального насильства Офісу Генерального прокурора України Ірина Діденко.

Фото: Facebook/Ірина Діденко Прокурор щодо ведення справ сексуального насильства Офісу Генерального прокурора України Ірина Діденко

«Станом на сьогодні ми можемо говорити про 175 фактів сексуального насильства. Але це лише ті факти, де виключно постраждалі готові говорити про це. Втім, у нас є й інші факти, які ми називаємо «сигналами», де ми знаємо, що було насилля. Але люди не готові заявити та говорити про це», — заявила вона.

Діденко додала, що зі 175 фактів — 40 випадки — це злочини сексуального насильства щодо чоловіків.

«Решта — жінки. Та 13 — дітей віком від 4 до 17 років. Це 12 — дівчат та 1 хлопчик, з яким пов’язане сексуальне насильство. Бо він див в контакті з засиллям над його мамою».

За її словами, лише по Київській області зафіксовано 54 факти сексуального насильства.

«По Бучі у нас є 13 підозрюваних. Та 4 російських солдатів вже обізнані. Вчора я повідомила 3 солдатам про підозру»

Нагадаємо, на початку березня перша леді Олена Зеленська повідомила, що Офіс Генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, вчиненого окупантами.

30 березня троє російських військових, які під час окупації ґвалтували жінку на Київщині, отримали підозри.