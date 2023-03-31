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​Росія обстріляла ракетами Запоріжжя та Оріхів, є потерпілі

Одна людина у важкому стані.

​Росія обстріляла ракетами Запоріжжя та Оріхів, є потерпілі
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

31 березня рашисти обстріляли ракетами Запоріжжя. 

За інформацією обласного управління ДСНС, обстріл зафіксували о 13.00.

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Частково було пошкоджено 5 приватних будинків, 2 гаражі з автомобілями в середині без подальшого горіння у одному із районів міста. За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували, загиблих немає, додали рятувальники.

"В результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої від госпіталізації врятовані відмовилися", - повідомили в ДСНС.

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Також російські окупанти нині вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.

Про це у телеграмі написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, рашисти здійснили обстріл із літака і випустили дві ракети.

"2 цивільних були поранені, один у важкому стані", - додав Єрмак.

Крім цього, зафіксували "приліт" у Комунарському районі, там теж є двоє постраждалих.

Нагадаємо, за добу, 30 березня, росіяни обстріляли девʼять областей. Зокрема, у Харкові під обстріли потрапили СІЗО і військова частина.

Вранці 31 березня  загарбники тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

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