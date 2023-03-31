31 березня рашисти обстріляли ракетами Запоріжжя.
За інформацією обласного управління ДСНС, обстріл зафіксували о 13.00.
Частково було пошкоджено 5 приватних будинків, 2 гаражі з автомобілями в середині без подальшого горіння у одному із районів міста. За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували, загиблих немає, додали рятувальники.
"В результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої від госпіталізації врятовані відмовилися", - повідомили в ДСНС.
Також російські окупанти нині вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.
Про це у телеграмі написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, рашисти здійснили обстріл із літака і випустили дві ракети.
"2 цивільних були поранені, один у важкому стані", - додав Єрмак.
Крім цього, зафіксували "приліт" у Комунарському районі, там теж є двоє постраждалих.
Нагадаємо, за добу, 30 березня, росіяни обстріляли девʼять областей. Зокрема, у Харкові під обстріли потрапили СІЗО і військова частина.
Вранці 31 березня загарбники тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини.