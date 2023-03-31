За добу росіяни били по девʼяти областях. У Харкові обстріляли СІЗО і військову частину

Росіяни протягом доби двічі стріляли по Чернігівській області. З мінометів та артилерії били по Новгород-Сіверському району, жертв і руйнувань немає. Про це йдеться у зведенні від ОВА.

Шість разів стріляли окупанти по прикордонних населених пунктах Сумської області: Білопільській, Зноб-Новгородській, Юнаківській. Стріляли з мінометів та артилерії. Без наслідків. Учора протягом дня ворог обстрілював три громади: Білопільську, Краснопільську, Середино-Будську. У Краснопільській було поранено мирну людину, в Суредино-Будській – пошкоджено недіюче зерносховище і приватний будинок.

Ворог також атакував Запоріжжя та його передмістя. Пошкоджено підприємство. У передмісті росіяни вдарили по сільськогосподарському підприємству та цивільній забудові. Інформація про поранених і руйнування уточнюється. Загалом протягом доби росіяни 56 разів стріляли з артилерії уздовж лінії зіткнення. Цивільну інфраструктуру обстріляли в районі наеслених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, Преображенка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Камʼянське, Степове. Є 30 повідомлень про руйнування.

У Дніпропетровській під обстрілом перебував Нікопольський район. З артилерії росіяни вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих і поранених немає.

У Миколаївській області вчора вдень ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Луганській області поблизу Кузьминого та Стельмахівки минулої доби росіяни спробували вести наступальні дії – але безуспішно. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське і Білогорівка. Окупанти намагаються паспортизувати якомога більше людей до так званих перших виборів. Зокрема, в Алчевську, Кадіївці та у населених пунктах поблизу цих міст консультаційні пункти з перекладу документів з української мови, що необхідно для отримання паспорту Росії, із квітня відкриють у школах. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області вночі був ракетний обстріл Краматорська. Дві ракети влучили у житловий сектор. Пошкоджено вісім приватних будинків. За попередньою інформацією, без жертв. За добу – обстріли з ракетних систем залпового вогню "Смерч", артилерії, ракетний удар. Обстріляні: Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, с. Кутузівка. Пошкоджено 19 житлових будинків, чотири цивільних автомобіля, ЛЕП. Одна людина загинула, шість поранених.

По Харкову ворог ударив девʼятьма ракетами, попередньо – 5В55 К до ЗРК С300. Дві ракети влучили по території АЗС Укргазвидобування. Одна – в дорогу, ще дві – біля приватних будинків. У них пошкоджено двері, шибки, дах і паркани. Також ракети влучили на територію військової частини і СІЗО. Поранень зазнали троє співробітників СІЗО: чоловіки 36 і 45 років та жінка 36 років. Госпіталізації вони не потребували. Крім того, ворог атакував "Шахедами" обʼєкт критичної інфраструктури в селі Донець. Постраждали охоронець і працівник обʼєкту, їх госпіталізували в середньому стані. На Слобожанському напрямку ворог за добу бив по населених пунктах Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, нескучне, Вільча, Красне перше, Тополі. На Купʼянському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Купʼянськ та Крохмальне. Унаслідок обстрілу Дворічного пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.

У Херсонській росіяни продовжують обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів. За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 243 снаряди. Область перебувала під вогнем російської авіації "Градів" та артилерії. Херсон ворог обстріляв девʼять разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, двоє дістали поранення. Вчора зранку російська авіація атакувала село Львове Бериславського району. Ворог прицільно вдарив керованими авіабомбами по мирних людях. Вибуховою хвилею та уламками снарядів понівечено близько десяти домівок місцевих жителів. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. У Великій Олександрівці вибухнула залишена російськими військами міна. 67-річний чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя. 37-річний чоловік загинув на місці. З деокупованої території області евакуйовали 61 особу.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни намагалися завдати масованого удару безпілотниками. Сили ППО збили девʼять із десяти "Шахедів".