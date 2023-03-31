За добу окупанти ​64 разів обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені

25 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки міста Херсон.

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За минулу добу російські війська здійснили 64 обстріли Херсонщини, випустивши 243 снаряди. Область перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів - 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

На жаль, є жертви серед цивільного населення - одна людина загинула, двоє - дістали поранення.

Також, за даними ОАВ, з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

Нагадаємо, 29 березня окупанти 45 разів обстріляли Херсонщину авіацією, а також із “Градів” та артилерії. Одна людина загинула, одна – дістала поранення.