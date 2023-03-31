Уряд затвердив план заходів з відзначення подвигу ветеранів російсько-української війни

Йдеться також про запровадження нових традицій у суспільстві.

Уряд затвердив план заходів щодо відзначення подвигу ветеранів російсько-української війни на період 2023-2026 років.

Про це повідомили у Міністерстві ветеранів.

“Документ підготовлено фахівцями Мінветеранів з метою консолідації зусиль дотичних міністерств і відомств у належній реалізації державної політики щодо героїзації ветеранів війни, утвердженні української національної та громадянської ідентичності”, − йдеться у повідомленні.

Йдеться також про запровадження нових традицій у суспільстві з відзначення подвигів Захисників і Захисниць України утвердженні шанобливого та гідного ставлення до них.

“Українське суспільство має ніколи не забувати про те, яку ціну наші Воїни платять у цій антиукраїнській війні. Про те, як сотні тисяч вільних мужніх людей стали на захист рідної країни, як вони боролися і як вони здобули перемогу. Маємо завжди пам’ятати і передати цю пам’ять наступним поколінням українців”, − зазначили фахівці Мінветеранів.

Нагадаємо, в Україні створять інститут помічника ветерана та сервісні офіси у справах ветеранів.