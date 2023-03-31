У Запоріжжі лунають вибухи

В ніч на 31 березня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне. Запоріжжя.

“У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Залишайтеся в укриттях!” - йдеться у повідомленні.

За хвилину кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи у Запоріжжі.

В свою чергу, Запорізька ОВА закликала містян перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги" та не розповсюджувати фото- та відео матеріали.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ударили ракетами по Харкову з території РФ. Зафіксовано щонайменше 6 “прильотів”, попередньо С-300. Внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих, дані уточнюються.