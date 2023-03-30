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Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький

В поліції запевнили, що у звільненні Зозулі немає жодної зради.

Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Юрій Зозуля
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, чому Юрій Зозуля пішов з посади голови Патрульної поліції Києва.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Для того, щоб бурхлива фантазія далі не розвивалась і розставились всі крапки над "і", офіційно повідомляю: Юрія Зозулю звільнено зі служби в поліції за власним бажанням і без будь-яких додаткових історій, які зараз вигадуються”, - написав Білошицький.

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Він наголосив, що Зозуля багато зробив для служби і свого підрозділу і перед тим, як піти, він встиг підготувати собі надійну заміну.

Нагадаємо, 29 березня новим керівником управління патрульної поліції Києва призначено майора поліції Ярослава Курбакова.

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