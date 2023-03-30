ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП задовольнити позов до заповідника "Києво-Печерська Лавра"

УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП задовольнити позов до заповідника "Києво-Печерська Лавра"
Фото: ukrainepravo.com

Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це йдеться в тексті ухвали суду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української Православної Церкви про забезпечення позову у межах справи №910/4552/23 відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України", - йдеться в тексті рішення.

Ухвалу суду було підписано 28 березня.

УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Нагадаємо, про звернення УПЦ МП до суду стало відомо 29 березня. У Мінкультури заявили, що братія має покинути Лавру попри цей позов.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також