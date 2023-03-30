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Зеленський зустрівся з делегацією концерну Rheinmetall AG, який хоче будувати в Україні танковий завод

Сторони обговорили план співпраці.

Зеленський зустрівся з делегацією концерну Rheinmetall AG, який хоче будувати в Україні танковий завод
Президент Володимир Зеленський і голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.

"Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі", - наголосив Зеленський.

Голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер
Фото: ОПУ
Голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall вів переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Згодом генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив, що для початку будівництва танкового заводу потрібне рішення українського уряду.

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