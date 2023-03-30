Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.
"Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall вів переговори про будівництво танкового заводу в Україні.
Згодом генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив, що для початку будівництва танкового заводу потрібне рішення українського уряду.